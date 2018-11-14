Urfa'da Müzik Sempozyumu

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğini yapacağı "Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa
'da Müzik" sempozyumuna yurt içi ve yurt dışında 70 akademisyeninin katılacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, düzenlediği basın toplantısında tarihi, kültürü ve sosyal yapısı ile dünya genelinde adında söz ettiren Şanlıurfa'nın müzik alanında hak ettiği yere gelmesi için büyükşehir olarak büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.
Bu kapsamda "Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik" sempozyumuna ev sahipliği yaptıklarını belirten Özçınar, şöyle konuştu:
"Sempozyuma 6 yurt dışında 70 yurt içinde toplam 76 bildiri başvurmuş. Bunlarından 66'sı bilim kurulu tarafından kabul edilmiştir. Kabul edilen bildirilen 5 arkeoloji müzik, 4 sosyoloji müzik, 5 psikoloji ve felsefede müzik, 8 tasavvuf ve dini musiki, 4 edebiyat ve müzik, 40 müzik eğitimi ve müzisyen biyografileri ve diğer müzik konularındadır. 4 gün sürecek olan buluşmada Urfa müziği, sosyolojisi, tarihi kültürel bulguları ve tüm akademik alanındaki bildirileri ile görüşülüp tarihselleştirilecek."
Sempozyum kapsamında ayrıca, tarihi Gümrük Han
'da müzik şöleni ve Göbeklitepe
'de "Senfonik Urfa Türküleri" konseri düzenlenecek.
Şanlıurfa
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:46