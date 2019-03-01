Urfa Türküleri Eşliğinde "Sağlıklı Nesil" Yürüyüşü

Kaynak: AA

Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sağlıklı Nesil Gençlik Yürüyüşü" renkli görüntülere sahne oldu.Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, gaziler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci, Ulu Cami önünde toplandı.Üzerinde "Sigarayı bırak sağlıklı yaşa, Dumansız bir hava için el ele" yazılı pankart ve dövizler ile Türk bayrakları açarak sloganlar atan öğrenciler, davul zurna eşliğinde halay çekti.Grup, daha sonra davul zurna eşliğinde söylenen Urfa türküleri eşliğinde Topçu Meydanı'na kadar yürüdü.