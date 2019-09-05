Haberler» genel» Haber

Ürgüp Bağ Bozumu festivali kortej yürüyüşü ile başladı

Ürgüp Bağ Bozumu festivali kortej yürüyüşü ile başladıNEVŞEHİR - Ürgüp'te düzenlenen 48.Uluslararası Bağ Bozumu festivali düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

05.09.2019 18:10
Ürgüp Bağ Bozumu festivali kortej yürüyüşü ile başladı
NEVŞEHİR - Ürgüp'te düzenlenen 48.Uluslararası Bağ Bozumu festivali düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 1967 yılında ilki gerçekleştirilen bu yıl 48.Uluslararası Bağ Bozumu festivali düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Düzenlenen yürüyüşe Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Ürgüp Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ahmet Aydın, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Ürgüp yöresel halk oyunlarının gösterisinin yapılacağı alanda, 12 köy muhtarlığı stand açarak yöresel ürünlerini sergileneceği festivalde 3 bin bardak üzüm şırası ikram edilecek. 3 gün boyunca devam edecek olan festivalde akşamlar ise konserler düzenlenecek.
Ürgüp Bağ Bozumu festivali kortej yürüyüşü ile başladı

Nevşehir, Ürgüp, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
20:20   HDP'li Türk döneminde belediyenin özel kalem bütçesinden 514 bin lira harcanmış
20:13   HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10'a yükseldi
19:48   Doğalgaz kutusuna çarpan otomobil paniğe neden oldu
19:17   Emniyet'ten Güven Masası ve Çarşı ve Mahalle Bekçilerine tanıtım filmi
18:57   GİGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok: "Biz asla Uygur Türklerini Çin'e sınır dışı etmedik"
18:52   Afyonkarahisar'da cephanelik şehitleri anıldı
18:50   Yozgat'ta av köpekleri ile kilosu 3 bin 500 Euro olan trüf mantarı bulundu