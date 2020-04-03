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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk 1 yılını değerlendirdi

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimde adayı olduğu AK Parti'nin Ürgüp'te aldığı tarihinin en yüksek oranı ile belediye başkanı seçilerek mazbatasını aldığı 3 iNsan gününden bu yana geçen 1 yıllık süreci değerlendirdi.

03.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:15
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk 1 yılını değerlendirdi
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimde adayı olduğu AK Parti'nin Ürgüp'te aldığı tarihinin en yüksek oranı ile belediye başkanı seçilerek mazbatasını aldığı 3 iNsan gününden bu yana geçen 1 yıllık süreci değerlendirdi.

22 bin 300 kişilik bir ailenin hizmetkarı olmak için bu yola çıktığını sandıklar açılıp, sonucun netleştiği anda da söyleyen Başkan Aktürk, "Sadece gönüllere ve dualara talibiz. Böyle başladık, böyle devam edeceğiz. Ürgüp'te yaşayan tüm vatandaşlarımızın hizmetkarı olarak gece demeden gündüz demeden koşmaya devam edeceğiz" dedi.

Mesai kavramı olmaksızın geç saatlere kadar Ürgüp'ün geleceği için 1 yıldır durmadan, yorulmadan tüm ekibiyle birlikte hayallerdeki Ürgüp'ü inşa etmenin ilk yılında hedefledikleri başarıyı yakalamanın verdiği mutluluğu dile getiren Başkan Aktürk, "Niyet hayır olunca, akıbet hayır oluyor. Bugünlere dualarla geldik. Yaptığımız işler ortada, Ürgüp'ümüz için koşmaya, Ürgüp'te yaşayan her bir ferdin mutluluğu için gece ile gündüzü birleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Aktürk şöyle konuştu: "Uluslar arası organizasyonlardan fuarlara, çevre ve peyzaj çalışmalarından sosyal ve kültürel etkinliklere, kurum kimliği çalışmalarından fiziki kurumsallaşmaya varıncaya kadar önemli işlerin 365 takvim gününde hayata geçirildiğini ifade eden Aktürk, Vatandaşlarımız bizlere güvenmeye devam etsin, yaptığımız her projeyi ince eleyip sık dokuyoruz. Enine boyuna değerlendirip toplumsal menfaatler doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Bu kadar zamanda önemli işlere nasıl ki Meclis Üyelerimizle, Vatandaşlarımızla, Personelimizle, Siyaset kurumuyla birlikte imza attıysak, bundan sonrada büyük işleri yine birlikte başaracağız."

"Aktürk, tüm personelime teşekkür ederim"

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 1 yıldır birlikte çalıştığı tüm belediye personeline ve ailelerine teşekkür ederek ev adreslerine birer mektup yolladı.

Kendi eliyle kaleme aldığı özel mektupta Aktürk, mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görev yapan tüm personeline de teşekkür ederek ailelerine de destekleri nedeniyle teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Aktürk, AK Parti, Ürgüp, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk 1 yılını değerlendirdi - Haberler

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