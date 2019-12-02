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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler farkındalık günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

02.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:37Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı
Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 3 Dünya Engelliler farkındalık günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunun altını çizen Başkan Aktürk, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı çözümler üretmek için çaba göstermek, sadece engellileri ve ailelerini ilgilendiren bir husus değil, toplum olarak tüm kesimlerin ortak sorumluluğundadır." Dedi.

Dünya üzerinde 1 milyardan fazla engelli bireyin bulunduğunu ifade eden Aktürk, Yaklaşık beş kişiden birinin engelli olduğunu vurguladı.

Başkan Aktürk, "Engellilerin halinden anlamalı, onlara yardımcı olmalı ve en önemlisi toplum olarak onlarla beraber yaşamayı öğrenmeli, hayatlarını kolaylaştırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü'nü kutlar sağlıklı ve mutlu yarınlar dilerim." dedi. - NEVŞEHİR

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Ürgüp, Güncel

Kaynak: İHA

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