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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk "Biz bize yeteriz" kampanyasına 3 maaş destek verdi

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 3 maaş destek vererek katıldığını açıkladı.

31.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:48
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 3 maaş destek vererek katıldığını açıkladı.


Belediye olarak günlerdir yardım kampanyasının yerelde devam ettiğini belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "İlçemizde ihtiyaç sahibi ailelerimize hayırseverlerimizin de destekleriyle vefa sosyal destek grubumuz aracılığıyla yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bugün başlattığı milli Yardım Kampanyasına da vatandaşlarımızdan ricam az veya çok demeden gücü nispetinde destekte bulunmalarıdır. Tüm dünyada aynı salgın yaşanıyor fakat böylesine bir milli seferberlik eminim ki dünyada tektir. Bu da bizim paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğütleyen inancımızın, hayırseverlik üzerine kurulu medeniyetimizin mirası olmasından kaynaklıdır" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mehmet Aktürk, Ürgüp, Güncel
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