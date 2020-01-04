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Ürgüp Belediye Meclisi 2020 yılının ilk toplantısını yaptı

Ürgüp Belediye Meclisi 2020 yılının ilk Belediye Meclis toplantısı yapıldı.

04.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:13 Ürgüp Belediye Meclisi 2020 yılının ilk toplantısını yaptı
Belediye Meclisi 2020 yılının ilk Belediye Meclis toplantısı yapıldı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk başkanlığında yapılan Meclis toplantısına Aktürk, tüm meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak başladı.

2020 yılında görev yapmak üzere, Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleriyle hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulacak 3 kişilik Denetim Komisyonunun gizli oyla seçimi yapıldı. 3 kişilik denetim komisyonu üyeliklerine AK Parti grubundan Mehmet Şükrü Şüküroğlu ile Mustafa Başpınar, CHP grubundan Niyazi Bozaslan seçildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise Ürgüp Belediyesinde 5393 sayılı kanuna göre çalışan sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Mülkiyeti Ürgüp Belediyesi'ne ait olan otel binasıyla ilgili konunun da görüşüldüğü toplantı mevzi imar planı yapılması hususunun görüşülmesiyle sona erdi. - NEVŞEHİR

Mehmet Aktürk, Ürgüp, Güncel

Kaynak: İHA

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