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Ürgüp Belediye Meclisi 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için olağanüstü toplandı

Ürgüp Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısıyla olağanüstü toplandı.

18.10.2019 12:20Ürgüp Belediye Meclisi 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için olağanüstü toplandı
Ürgüp Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısıyla olağanüstü toplandı.

Belediye Başkanı Mehmet Aktürk Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılan iktidar ve muhalefet mensubu Meclis Üyeleri, operasyona tam destek verdiğini açıkladı.

Toplantıda, Fırat'ın doğusunda terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis etmek için Kahraman Ordumuzca sürdürülen "Barış Pınarı Harekatı"nı destekleme kararı oy birliğiyle alındı.

Meclisteki tüm partilerin meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da bölgesinde yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır." dedi. - NEVŞEHİR

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Ürgüp, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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