Ürgüp Belediyesi 1 Haziran'a kadar su kesintisi yapmayacak
Ürgüp Belediyesi korona virüse karşı alınan tedbirler karşısında su borcu olan vatandaşların 1 Haziran 2020 tarihine kadar su kesme işlemi yapılmayacağını açıkladı.
13.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:59
Ürgüp Belediyesi korona virüse karşı alınan tedbirler karşısında su borcu olan vatandaşların 1 Haziran 2020 tarihine kadar su kesme işlemi yapılmayacağını açıkladı.
Türkiye'de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ürgüp Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Ürgüp Belediyesi olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz hijyen tedbirleri çerçevesinde fatura borcu olan vatandaşlarımıza 1 Haziran 2020 tarihine kadar su kesintisi işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR
Türkiye'de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ürgüp Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Ürgüp Belediyesi olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz hijyen tedbirleri çerçevesinde fatura borcu olan vatandaşlarımıza 1 Haziran 2020 tarihine kadar su kesintisi işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Ürgüp Belediyesi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı