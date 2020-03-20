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Ürgüp Belediyesi karlı havada sokak hayvanlarını unutmadı

Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanları için ilçe genelindeki mama istasyonlarına su ve mama bıraktı.

20.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:12
Ürgüp Belediyesi karlı havada sokak hayvanlarını unutmadı
Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanları için ilçe genelindeki mama istasyonlarına su ve mama bıraktı.

Yoğun olarak yağan kar sebebiyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlatan ekipler, insanlarla birlikte yaşam hakkı olan sokak hayvanlarını sürekli kontrol altında tutuyor. Periyodik bakımları yapılan sokak hayvanlarına soğuk havalarda su ve mama takviyesi yapılıyor.

"Ekipler kuru mama dağıtıyor"

Soğuk hava şartlarında ve karla kaplı alanlarda, yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla Ürgüp Belediyesi ekipleri kenti sokak sokak gezerek hayvanlara mama dağıtımı yapıyor.

Çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki sokak hayvanlarına onlarca kilo mama dağıtıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Ürgüp Belediyesi, Güncel

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