Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ürgüp Belediyesi'nin vefalı ekibi yardımdan yardıma koşuyor

Ürgüp Belediyesi tarafından oluşturulan vefa sosyal destek ekibi Kovid-19 tedbirleri kapsamında evinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor.

16.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:15
Ürgüp Belediyesi'nin vefalı ekibi yardımdan yardıma koşuyor
Ürgüp Belediyesi tarafından oluşturulan vefa sosyal destek ekibi Kovid-19 tedbirleri kapsamında evinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor.

Sosyal belediyeciliğin en güzel göstergesi olan Ürgüp Belediyesi vefa sosyal destek ekibi, çağrı merkezi aracılığıyla kendilerine ulaşan vatandaşların ihtiyaçlarını kısa sürede temin ederek evlerine teslim ediyor.

Vefa sosyal destek ekibinin çalışmalarını takdir ettiğini ve böyle bir ekibin lideri olduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Yaklaşık bir aydır belediyemiz tarafından temin ettiğimiz yardım paketlerini Ürgüp'teki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Vefa sosyal destek hattımıza ulaşan vatandaşlarımızın taleplerini Kaymakamlık ve Muhtarlarımızla görüşerek ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Özveriyle çalışan vefa sosyal destek ekibimize teşekkür ediyorum." Dedi.

Ürgüp Belediyesi Vefa Sosyal Destek ekibi, Ürgüp'te 182 Ailenin alışveriş, eczane, fatura ödeme gibi taleplerini yerine getirirken, 734 ailenin de kovid-19 sebebiyle işsiz kalması ve ihtiyaç duyması sebebiyle evlerine bir süre yetecek temel gıda maddelerinden oluşan erzak ulaştırdı.

Ramazan ayı süresince de ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olacaklarını belirten Başkan Aktürk, "Dayanışma ve Yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz zaman dilimindeyiz. Hep beraber aşacağımız bu zorlu süreci bertaraf etmenin yolu kültür, örf, adet ve manevi değerlerle beslediğimiz sancağın altında toplanmaktan geçtiğini düşünüyorum. Bu sancağın altında da gönülden hareket eden hayırseverlerimiz en büyük destekçilerimiz olacağı kanaatindeyim" dedi.

Vefa Sosyal Destek Ekibi Kovid-19 konusunda bilgilendirildi

Vefa Sosyal Destek Ekibi Ürgüp Belediye Doktoru Sıtkı Çakalöz tarafından kovid-19 ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildi. Bir günde yaklaşık 70 eve giden vefa sosyal destek ekibi görevlilerinin salgından etkilenmemeleri için alacakları tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ürgüp Belediyesi, Mehmet Aktürk, Ürgüp, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadının boğazını kesti Haberler
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadının boğazını kesti
Haberler ›› Güncel ››Ürgüp Belediyesi'nin vefalı ekibi yardımdan yardıma koşuyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:14: Van'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi - Haber 17:14: Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan evdeki öğrencilere kitap hediyesi - Haber 17:13: Konya'daki karantina yurdunda sürpriz doğum günü - Haber 17:13: Reyhanlı'da vatandaşlara maske dağıtıldı - Haber 17:12: AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI- 1 - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 16:13: Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı - Magazin