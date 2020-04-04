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Ürgüp Belediyesinden klasik araçla "gezici kütüphane" hizmeti

Ürgüp Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların kitaba erişimini kolaylaştırmak amacıyla gezici kütüphane uygulaması başlattı.

04.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:20
Ürgüp Belediyesinden klasik araçla
Ürgüp Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların kitaba erişimini kolaylaştırmak amacıyla gezici kütüphane uygulaması başlattı.

Ürgüp ilçesinde belediyeye ait 1968 model klasik araç, modernize edilerek gezici kütüphaneye dönüştürüldü.
Araca yerleştirilen hoparlörden yükselen yöreye ait türküler eşliğinde sokak sokak gezen görevliler, boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmek isteyenlere hizmet sunuyor.

"Eşekli Kütüphane"den ilham alındı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarım asır önce "Eşekli Kütüphane" adıyla ilçede köy köy gezerek insanları okumaya teşvike eden Mustafa Güzelgöz'den ilham alarak çalışmayı başlattıklarını belirtti.

Özellikle gelecek nesillerin kitap okuyarak donanımlı bireyler haline gelmesini önemsediklerini dile getiren Aktürk, şunları söyledi:
"Hem yetişkin vatandaşlarımız hem de 20 yaş altı gençlerimiz evlerindeler. Bizler de çocuklarımızın dersten arta kalan vakitlerinde, yetişkinlerin de boş zamanlarını değerlendirmeleri için kitapları evlerine götürerek hizmete devam ediyoruz. Eşekli kütüphaneci Mustafa amcamız yıllar önce okumanın ışığını köylerde vatandaşlarımız için yakmıştı. Bizler de onun anısını yaşatalım düşüncesiyle araç parkımızdaki tarihi aracımızı gezici kütüphaneye dönüştürdük."
Gezici kütüphaneden ödünç kitap alan Selim Yılmaz da sunulan hizmetten memnun kaldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ürgüp Belediyesi, Ürgüp, Güncel
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