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Ürgüp Devlet Hastanesinde hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde bir sağlık memurunun çantasından 200 Euro ve 3 adet kredi kartını çalan şüpheli yakalandı.

11.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:21Ürgüp Devlet Hastanesinde hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı
'in ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde bir sağlık memurunun çantasından 200 Euro ve 3 adet kredi kartını çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Güzelyurt mahallesinde bir iş yerinden diz üstü bilgisayarın yanı sıra Ürgüp Devlet Hastanesi Fizik Tedavi bölümünde personel odasında çantanın içerisinde bulunan 200 Euro ve 3 adet banka kartının çalınmasıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada hırsızlık şüphelisinin 35 yaşında ki Ü.Y. olduğu tespit etildi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Ü.Y. Ürgüp ilçesinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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