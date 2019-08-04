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Ürgüp'te 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Ürgüp'te 2 kişinin yaralandığı kaza kameradaNEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

04.08.2019 01:03
Ürgüp'te 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Ürgüp'te 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Ürgüp ilçesi Fatih Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Beyaz bir otomobil ile ticari taksinin karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralanırken kaza anı anbean bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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