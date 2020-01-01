Haberler » Güncel » Ürgüp'te 2020'nin yılının ilk nikahını Başkan Aktürk kıydı - Haber

Ürgüp'te 2020'nin yılının ilk nikahını Başkan Aktürk kıydı

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2020 yılının ilk nikahını Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk kıydı.

01.01.2020 22:34 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:39 Ürgüp'te 2020'nin yılının ilk nikahını Başkan Aktürk kıydı
NEVŞEHİR (İHA) – 'in ilçesinde 2020 yılının ilk nikahını Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk kıydı. Yeni yılın ilk gününde Fatma Ün ve Mustafa Caner Yalçın çiftinin nikahlarını kıyan Başkan Aktürk çiftlerin yüzüklerini de kendisi taktı.

2020 yılının ilk nikahını kıyan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Fatma ve Mustafa Caner çiftine; atmış olduğunuz bu imza ile artık bu dakika itibarı ile evlilik akdiniz tamamlanmış bulunuyor. Benim sizlere söylemek istediğim, bu bir başlangıç inşallah Rabbim tamamına erdirsin. Sevgiyi, saygıyı sadakati her an her türlü olumlu ve olumsuz anlamda muhafaza ettiğiniz sürece bu hikaye sonuna kadar devam edecektir. Beraber bahtiyar ve ihtiyar olmanız dileğiyle tekrar tebrik ediyorum, tüm iki aileye de hayırlı uğurlu olsun iki cihan saadeti diliyorum" dedi.

Nikahın ardından çiftin yüzüklerini de takan Başkan Aktürk, iki aileye de hayırlı uğurlu olmasını, çiftlerimize hayırlı uğurlu olmasını, mutlu olmalarını ve mesut olmalarını dileyerek yüzüklerin kurdelasını kesti. - NEVŞEHİR

Mehmet Aktürk, Nevşehir, Ürgüp, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:53   Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı - Haber
22:52   Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Haber
22:48   Kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı - Haber
22:46   Sayısal Loto çekildi (2) - Haber
22:45   Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Haber
22:39   Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Haber
22:15   Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Haber
21:58   Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı - Haber
21:46   İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı sürprizi - Haber
20:30   Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Haber
1.01.2020 22:59:47