Ürgüp'te Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı

Ürgüp
ilçesinde, dolandırıcılık suçundan aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede huzur ve güvenliğin devamını sağlamak amacıyla istihbari çalışma yapan polis, İstanbul
Adli Makamlarınca, "Kredi kartı üretme ve satma suçu"ndan hakkında yakalama bulunan H.C'yi yakaladı.
Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
H.C, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Nevşehir
E-Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.
13 Aralık 2018 Perşembe 16:23