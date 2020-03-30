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Ürgüp'te 'Evde Kal' pankartları yüzleri güldürüyor

Nevşehir Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasının önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlattığı şarkı ve türkü sözlerinden alıntı yapılan pankartlarla vatandaşları evlerinde kalmaları için tatlı bir dille uyarıyor.

30.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:08
Ürgüp'te 'Evde Kal' pankartları yüzleri güldürüyor
Nevşehir Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasının önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlattığı şarkı ve türkü sözlerinden alıntı yapılan pankartlarla vatandaşları evlerinde kalmaları için tatlı bir dille uyarıyor.

Ürgüp'te bir çok noktaya asılan pankartlarda "Ürgüp'ten çıktığımı göremezler, çünkü evdeyim", "İçim ürperiyor ya EVDE yoksan", "Evimde mis kokar seher yelleri", "Bize Her gün Pazar" sloganları ile "Evinize gider" yön levhalarında evde kalmanın önemine dikkat çekiliyor.

Milletçe bu zorlu sürecin de üstesinden geleceklerine inandığını ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Çoğunlukla Ürgüp türkülerinin dillere pelesenk olan sözlerini vatandaşlarımızın dikkatini çekecek şekilde ilçemizin farklı noktalarında astık. Amacımız bu zorlu süreçte insanlarımızı rahatlatmak, tatlı bir dille de uyarmak, evde kalmanın öneminin akılda kalıcılığını sağlamak. Sosyal medyada yapılan geri dönüşlere baktığımızda sloganlarımız çok ilgi çekti ve evde kalmanın önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturdu" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Aktürk, Nevşehir, Ürgüp, Güncel
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