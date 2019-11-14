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Ürgüp'te evlilik teklifi için ahşap turistik yolu yaktı

NEVŞEHİR'de, evlenme teklifi öncesi yakılan mum ve volkanlar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Üç Güzeller bölgesinin yürüyüş yolunun yanmasına neden oldu.

14.11.2019 14:43 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:43Ürgüp'te evlilik teklifi için ahşap turistik yolu yaktı

NEVŞEHİR'de, evlenme teklifi öncesi yakılan mum ve volkanlar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Üç Güzeller bölgesinin yürüyüş yolunun yanmasına neden oldu.

Olay, dün saat 22.30'da ilçesine bağlı Üç Güzeller mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz belirlenemeyen bir kişi evlilik teklifi yapmak için kız arkadaşıyla ahşap yürüyüş yolundan tepeye çıktı. Bu sırada çiftin arkadaşları da yürüyüş yolu üzerinde hazırladıkları mum ve  volkanları yaktı. Fakat mum ve volkanlar nedeniyle yürüyüş yolunun tahtaları bir süre sonra yanmaya başladı. Yangını gören çift ve arkadaşları olay yerinden kaçarken, yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, Jandarma yürüyüş yolunun yanmasına sebep olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



İtfaiye, Ürgüp, Güncel

Kaynak: DHA

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