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Ürgüp'te karla mücadele çalışmaları gece boyunca devam etti

Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

08.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:44Ürgüp'te karla mücadele çalışmaları gece boyunca devam etti
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması ve tüm mahallelerde yaşayan vatandaşların mağdur duruma düşmemesi için kar küreme ve temizleme çalışmalarını sabaha kadar aralıksız sürdürdü. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün talimatıyla gece boyunca teyakkuza geçen ekipler sabaha kadar yolları vatandaşlar için hazır hale getirdi.

Ürgüp'te yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması ve tüm yolların rahat kullanılabilmesi için talimat veren Başkan Aktürk, gece geç saatlerde yolları denetleyerek, başarılarından dolayı çalışanları ziyaret ederek teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Ürgüp Belediyesi, Ürgüp, Güncel

Kaynak: İHA

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