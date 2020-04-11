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Ürgüp'te korona virüs tedbirlerine uymayan 2 kişiye ceza yazıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ilçe pazarına maskesiz girmek isteyen bir kişinin yanı sıra 20 yaş altında dışarı çıkan 1 kişiye para cezası kesildi.

11.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:15
Ürgüp'te korona virüs tedbirlerine uymayan 2 kişiye ceza yazıldı
Nevşehir 'in Ürgüp ilçesinde ilçe pazarına maskesiz girmek isteyen bir kişinin yanı sıra 20 yaş altında dışarı çıkan 1 kişiye para cezası kesildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından pazaryerine maskesiz girmek isteyen bir kişiye 5326 kanunun 32.maddesine göre 392 lira para cezası kesilirken yine Ürgüp'te pazaryerinde yaşı küçük olduğu tespit edilen 1 kişiye de yasağa uymamasından dolayı 392 lira para cezası kesildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa
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