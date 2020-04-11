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Ürgüp'te korona virüs yasaklarını ihlal eden 10 kişiye para cezası

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yasakları ihlal eden 10 kişiye idari para cezası kesildi.

11.04.2020 23:35 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:35
Ürgüp'te korona virüs yasaklarını ihlal eden 10 kişiye para cezası
Nevşehir 'in Ürgüp ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yasakları ihlal eden 10 kişiye idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Umumi Hıfzıssıhha kararları yasaklarını ihlal eden 10 kişiye 392'şer lira idari para cezası kesildi. Ürgüp'te para cezası kesilen kişiler arasında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin yanı sıra sosyal mesafe kurallarına uymayanlara bu cezaların kesildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa
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