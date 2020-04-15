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Ürgüp'te larva ilaçlama çalışmaları başladı

Ürgüp Belediyesi tarafından havaların ısınması sebebiyle larva ilaçlamaları başlatıldı.

15.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:05
Ürgüp'te larva ilaçlama çalışmaları başladı
Ürgüp Belediyesi tarafından havaların ısınması sebebiyle larva ilaçlamaları başlatıldı.

Sinek üreme alanları kontrol altına alınarak yapılan ilaçlamalarda tüm mahalle ve mücavir alanların, larva üreme alanlarında ilaçlama çalışması aralıksız olarak sürüyor. Etkin şekilde yapılan ilaçlama çalışmaları ile vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini sağlanacak. Ürgüp Belediyesi ekipleri dumanlama yerine ilaçlamada en son sistem olan ULV spreyleme sistemini kullanıyor. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ilkbahar ve yaz ayı öncesinde haşere ve sineklerin larvalama döneminde yoğun bir ilaçlama programına start verildiğini ifade ederek larva ile mücadele ve ilaçlama çalışmalarının periyodik program çerçevesinde aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirtti. İlçenin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için Covid-19 tedbirlerinin bir yandan başarıyla sürdüğünü ifade eden Başkan Aktürk; bahar aylarında da sivrisinek ve haşerelere karşı halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınması amacıyla larva ilaçlamalarının aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ürgüp Belediyesi, Ürgüp, Güncel
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