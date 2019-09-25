Haberler » Güncel » Haber

Ürgüp'te okul servis araçları denetlendi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

25.09.2019 15:34Ürgüp'te okul servis araçları denetlendi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ürgüp Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ürgüp Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığından oluşan servis denetim komisyonu üyeleri, ilçede hizmet veren okul servis araçlarının izin belgesi, sürücü ve mesleki yeterlilik belgesi, araç muayenesi, öğrenci listesi, araç kapasitesinin doğru kullanılıp kullanılmadığına yönelik denetimde bulundu.
Okul servis araçları yönetmeliği çerçevesinde denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

Ürgüp Belediyesi, Nevşehir, Ürgüp, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:45 Serbest piyasada altın fiyatları
17:44 Adnan Oktar organize suç örgütü davası
17:44 Chp lideri kılıçdaroğlu gazatecilerin sorularını yanıtladı
17:44 Merinos'ta 'Anadolu günleri'
17:44 Kadınların desteği Diyarbakır annelerini sevindirdi
17:43 "Halk Market" geliyor
17:42 Ağaçtan düşen çiftçinin organları bağışlandı