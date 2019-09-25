Ürgüp'te okul servis araçları denetlendi

Nevşehir
'in Ürgüp
ilçesinde, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ürgüp Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ürgüp Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığından oluşan servis denetim komisyonu üyeleri, ilçede hizmet veren okul servis araçlarının izin belgesi, sürücü ve mesleki yeterlilik belgesi, araç muayenesi, öğrenci listesi, araç kapasitesinin doğru kullanılıp kullanılmadığına yönelik denetimde bulundu.
Okul servis araçları yönetmeliği çerçevesinde denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.