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Ürgüp'te trafik kazası: 1 yaralı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken ters dönen araç vatandaşların yardımıyla çekiciye yüklendi.

05.10.2019 18:15Ürgüp'te trafik kazası: 1 yaralı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken ters dönen araç vatandaşların yardımıyla çekiciye yüklendi.

Kaza saat 15.00 sıralarında Ürgüp Mustafapaşa yolu arasında meydana geldi. A.Ç.E yönetimindeki 38 BH 115 plakalı hafif ticari araç E.D. yönetiminde ki 50 UA 400 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 38 plakalı araç takla atarken sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekiplerince yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araç vatandaşların yardımı ile düzeltildikten sonra çekiciye yüklendi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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