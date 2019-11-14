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Ürgüp'teki ahşap seyir alanında yangın

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde peribacalarının izlendiği ahşap seyir alanının bir kısmı çıkan yangında zarar gördü.

14.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:32Ürgüp'teki ahşap seyir alanında yangın
'in ilçesinde peribacalarının izlendiği ahşap seyir alanının bir kısmı çıkan yangında zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Ürgüp ilçesindeki Üç Güzeller mevkisinde geçen yıl Nevşehir Valiliğince yaptırılan ahşap seyir alanında gece geç saatlerde yangın çıktı.

Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, seyir alanının merdiven ve korkuluklarında zarar oluştu.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiye personelinin alanda yaptığı incelemede, ahşap merdiven üzerinde mumların bulunduğunu, mumları yakan kişi ya da kişilerin yangına sebebiyet vermiş olabileceği ihtimalinin araştırıldığını belirtti.

Olaya neden olan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma yapıldığını, yetkili birimler tarafından yangından zarar gören ahşap malzemelerin kısa süre içinde değiştirileceğini kaydeden Aktürk, "Üç Güzeller mevkisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bir alan. ekiplerimizin derhal müdahalede bulunduğu yangın büyümeden söndürüldü." dedi.
Aktürk, alanda bırakılan mum ve konfetilerden dolayı, evlilik teklifinde bulunan bir çiftin yangına sebep olduğu ihtimalinin güçlü olduğunu da sözlerine ekledi.

Nevşehir, İtfaiye, Ürgüp, Güncel

Kaynak: AA

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