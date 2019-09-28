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Urhal: "Şehit yakınları ve gazilerimize kapımız sonuna kadar açık"

Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, şehit yakınları ve gazilere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

28.09.2019 15:54Urhal:
Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, şehit yakınları ve gazilere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 189.su gerçekleştirildi. Mevlitte Kur'an-ı Kerim okunarak, 9. ayda şehit olanlardan Şehit Polis Tuncay Karataş, Korhan Ekiz, Alahattin Perpel, Murat Çalışkan, Burak Zor, Remzi Ateş ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Okunan mevlidin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu. Mevlide, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Mevlit bitiminde konuşma gerçekleştiren Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, "EMŞAV'ın 16 yıldır 189 ay kesintisiz bir şekilde her ayın son cumartesi günü böyle bir etkinlik düzenlemesi takdire şayan bir durumdur. Bu anlamda bize düşen bu etkinliği kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmektir. Dolayısıyla ben de buraya yeni atandım. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Emniyet Teşkilatının bir ferdi olarak bizler hep sizlerle birlikte olacağız. Maddi ve manevi her ne olursa kapımız sonuna kadar açıktır" dedi.

Konuşmasını gerçekleştiren Emniyet Müdürü Ömer Urhal akabinde judoda Karadeniz şampiyonu olan Şehit Polis Tuncay Karataş'ın yeğenlerine hediye takdim etti. - SAMSUN

Samsun İl Emniyet Müdürü, Ömer Urhal, Karadeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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