Ürkündaş: "30 Ağustos, teslimiyetin değil direnişin zaferidir"

Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlandı.



Ürkündaş, mesajında şunları söyledi:



"Türkiye'nin çok önemli sorunlarla karşı karşıya olduğu bu günlerde, vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunmasında ordumuzun müstesna bir yeri vardır. Aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun şanlı tarihi hep Ağustos aylarında kazanılmış eşsiz zaferlerle doludur. 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu aziz milletimizin öz vatanı olduğu gibi, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Taarruz zaferiyle de vatanımıza göz dikenlere eşi görülmemiş bir ders verilmiş, hezimete uğratılmış ve vatanımız yabancı işgalcilerden kurtarılmıştır. 30 Ağustos, teslimiyetin değil direnişin zaferidir. Milletimiz, canını dişine takarak haçlı ordularını mağlup ederek, onlara tarihi bir ders verdi. İnancı, namusu ve vatanı uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz bize bu güzel toprakları emanet ettiler. 30 Ağustos Zaferi bizim birlik ve beraberliğimizin simgesidir. Emperyalist güçler dün olduğu gibi bugün yine ayni azgın emelleri peşinde koşmaktadırlar. Çeşitli entrikalarla ülkemizi parçalamak, Milletimizi birbirine düşürmek sonuçta köle haline getirmek istiyorlar. Kısaca, 1920'lerde yapamadıklarını bugün siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Saadet Partisi olarak yapmış olduğumuz siyasi mücadele, ülkemizi siyasi ve ekonomik vesayet altına alıp sömürmek, itibarını düşürmek ve yumuşak lokma haline getirip yutmak isteyenlerin bu emellerini boşa çıkarmak içindir. İçinde bulunduğumuz şartlarda tek yürek, tek yumruk olmak zorundayız. Her ferdin kalbi milletimizin birlik beraberliği, Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için atmalıdır. Bu tehlikeler karşısında inanıyoruz ki, hangi görüşten olursa olsun herkes bu düşünceyi taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin ve Kayserili hemşerilerimizin 30 Ağustos zafer bayramını kutlar, bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA