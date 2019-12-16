Haberler » Güncel » Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı - Haber

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklandı.

16.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:44Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı
Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Urla Belediye Başkanı Oğuz, savcıya ifade verdi.
Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandı.
Şüpheli Oğuz, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandı.
İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.

İbrahim Burak Oğuz, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00 Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını konserle kutladı - Haber
00:54 "İsrail, doğal gaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır" iddiası - Haber
00:52 Libya'da 5 şehir, Trablus'u savunmak için Hafter'e karşı seferberlik ilan etti - Haber
00:50 ABD Başkanı Trump: "Küreselciler para kaybetmemizi istiyor" - Haber
00:43 Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den İtalyan basınına eleştiri - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
17.12.2019 01:06:56