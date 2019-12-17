Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz kimdir? İbrahim Burak Oğuz biyografi

CHP Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un tutuklanması sonrası İbrahim Burak Oğuz'un kim olduğu, hayatı, biyografisi ve mesleği gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, CHP İzmir Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm bilgiler...

CHP İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM BURAK OĞUZ KİMDİR?

İbrahim Burak Oğuz, 1972 yılında doğdu. İlköğrenimini Urla İskele İlkokulu'da, orta öğrenimini de Urla Lisesi'de başarıyla tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü'den 1997 yılında başarıyla mezun oldu.. 2010 yılında, aynı üniversitenin Maliye Ana Bilim Dalında, Serbest Bölgelerin Mali Yapısı üzerine uzmanlık tezini yazarak yüksek lisans programını bitiren Oğuz, halen Yerel Yönetimlerin Vergilendirilmesi ve Finansmanı konusunda Doktora çalışması tez aşamasında devam etmektedir.

CHP İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM BURAK OĞUZ BİYOGRAFİSİ

İş hayatına özel şirketlerde, özellikle uluslararası sermayeli şirketlerin vergi, muhasebe ve finans bölümlerinde çalışarak başlayan Oğuz, 2003 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını aldı. Kendi kurmuş olduğu Nokta Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Limited Şirketinde çalışma hayatına devam etmektedir.

Türkiye Kalite Derneği (Kal-Der) İzmir Şubesi, Yönetim Kurulu Üyeliği,Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİAD), Yerel Yönetimler ve Kentsel Dönüşüm Komite Üyeliği, Efes Rotary Kulübü, Kulüp Başkanlığı, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Avrupa Birliği Uyum Projeleri ve Muhasebe Standartları Komitelerinde Başkan Yardımcılığı, Girişim Derneği, Başkan Yardımcılığı, Ege Zeybek Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği, Başkan Yardımcılığı, görevlerini de yürüten Oğuz, İzmir Adliyesi, Ticaret Mahkemelerinde Ticaret Hukuku, Muhasebe ve Vergi konularında uzman bilirkişidir.

CHP İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM BURAK OĞUZ YAŞINDA?

Doğum Tarihi, 1.1.1972 olan İbrahim Burak Oğuz 47 yaşındadır.

CHP İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM BURAK OĞUZ NERELİ?

İbrahim Burak Oğuz'un doğum yeri, İzmir'dir.