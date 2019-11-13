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Urla Belediye Spor Kulübünden maske farkındalığı

Urla Belediye Spor Kulübü U-14 takımı, ligin güçlü takımlarından Torbalı Gücü U-14 takımı ile karşı karşıya gelirken, iki takımın oyuncuları örnek bir davranışa imza atarak Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle maske takarak farkındalık oluşturdu.

13.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:44Urla Belediye Spor Kulübünden maske farkındalığı
Belediye Kulübü U-14 takımı, ligin güçlü takımlarından Gücü U-14 takımı ile karşı karşıya gelirken, iki takımın oyuncuları örnek bir davranışa imza atarak Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle maske takarak farkındalık oluşturdu.

Urla Belediye Spor Kulübü U-14 takımı, Torbalı Gücü U-14 takımı ile karşı karşıya geldi. Urla 12 Stadyumunda oynanan karşılaşmada iki takımın oyuncuları maça çıkmadan önce örnek bir davranışa imza attı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için sahaya maske ile çıkan futbolcular seyircilerden büyük alkış aldı. Maçın ardından açıklamada bulunan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Bu duyarlı davranış için sporcularımızı tebrik ediyorum. Bunun bilincinde olup, sahaya maske ile çıkmaları bizleri gururlandırdı. Bizler, Atamızın "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim" sözünün parola edinerek sporcularımızı bu yönde yetiştiriyoruz. Her zaman sporcunun ve sporun destekçisiyiz" dedi. - İZMİR

Torbalı, Eylül, Urla, Güncel

Kaynak: İHA

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