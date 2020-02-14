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Urla Belediyesi bir sorunu daha çözdü

Sanayi Sitesi Bölgesinde yer alan TÜVTÜRK Gezici Araç Muayene İstasyonunda yeniden düzenletti.

14.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:28Urla Belediyesi bir sorunu daha çözdü

Yarımadaya hitap eden araç muayene istasyonuna gelen vatandaşlar, her tarafın açık, yağmur ve soğukta barınacakları ve ihtiyaçlarını giderecek bir yer olmadığı yönünde serzeniş te bulundu.

Vatandaşın,bu taleplerini yerinde gidip gören Belediye başkan vekili Önder Can, görevlilere kısa sürede bu sorunun çözülmesi talimatını verdi.

Bunun üzerine bölgede yeni bir düzenlenme yapıldı. Önder Can, "Buraya gelen vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve araç muayenelerini daha sağlıklı bir ortamda yapması adına istasyon yanına iki adet tuvalet ve üzeri kapalı bir alan yapılmıştır" dedi.

Yarımada da yaşayanlar, buraya gezici değil de kalıcı bir istasyon yapılmasını istedi.


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Kaynak: Bültenler

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