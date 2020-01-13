Haberler » Güncel » Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz hakkında iddianame tamamlandı - Haber

Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz hakkında iddianame tamamlandı

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı.

13.01.2020 21:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:11Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz hakkında iddianame tamamlandı

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı.FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile telefonda görüştüğü ileri sürülen Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 16 Aralık'ta ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı. Oğuz, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı ve görevden alındı. Oğuz'un avukatı, müvekkilinin tutuklanması kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğun usule ve yasaya aykırı olmaması ve sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekçesiyle Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianameyi 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Duruşma tarihinin ilerleyen günlerde belli olacağı belirtildi.



Cumhuriyet Halk Partisi, Urla, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:38  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Merih Demiral'e "geçmiş olsun" telefonu - Haber
21:36  MSB: Resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı - Haber
21:35  İzmir'de 253 kaçak göçmen yakalandı - Haber
21:35  Merih Demiral'ın sakatlığı memleketi Kocaeli'yi hüzne boğdu - Haber
21:35  Merih Demiral: "Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" - Haber
20:14  İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Haber
19:32  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
13.01.2020 21:38:55