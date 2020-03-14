Urla Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
Urla Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube arasında 91 kadrolu işçiye kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
14.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:08
Urla Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube arasında 91 kadrolu işçiye kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
İmza töreninde konuşan Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, "Sendikayla birlikte çalışmalar gerçekleştirerek belediyemizin imkanlarının el verdiği en iyi şekilde işçilerimizin günlük ücretlerine zam yaptık. Kadrolu işçilerimize hayırlı olmasını temenni eder, iyi günlerde harcamalarını dilerim" dedi.
DİSK Genel İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin de emeği geçenlere teşekkür etti.
TİS'e göre işçilerin günlük ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı.
İmza töreninde konuşan Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, "Sendikayla birlikte çalışmalar gerçekleştirerek belediyemizin imkanlarının el verdiği en iyi şekilde işçilerimizin günlük ücretlerine zam yaptık. Kadrolu işçilerimize hayırlı olmasını temenni eder, iyi günlerde harcamalarını dilerim" dedi.
DİSK Genel İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin de emeği geçenlere teşekkür etti.
TİS'e göre işçilerin günlük ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Urla Belediyesi, Urla, Güncel
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