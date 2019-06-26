26.06.2019 18:17
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Urla'da 1 hektarlık makilik alan yandı

Urla

İZMİR'in Urla ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 1 hektarlık makilik alan zarar gördü.

İZMİR'in Urla ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 1 hektarlık makilik alan zarar gördü. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.
Bugün gündüz saatlerinde, İzmir Yüksük Teknoloji Enstitüsü'nün arkasında bulunan makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine, 3 helkopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangın bölgesine sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, 1 hektar makilik alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- İzmir
Kaynak: DHA
İzmir , Urla , Güncel

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