Urla'da 125 sığınmacı yakalandı
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan balıkçı teknesi içerisindeki 125 sığınmacı ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
12.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:30
İzmir 'in Urla ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan balıkçı teknesi içerisindeki 125 sığınmacı ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tespit etti. Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan balıkçı teknesi içerisindeki 51 Afganistan , 26 Mısır, 20 İran, 10 Suriye, 8 Pakistan, 5 Irak, 3 Sri Lanka, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 125 sığınmacı yakalandı. Ayrıca tekne içerisinde bulunan 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.
Göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR
Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tespit etti. Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan balıkçı teknesi içerisindeki 51 Afganistan , 26 Mısır, 20 İran, 10 Suriye, 8 Pakistan, 5 Irak, 3 Sri Lanka, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 125 sığınmacı yakalandı. Ayrıca tekne içerisinde bulunan 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.
Göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Afganistan, İzmir, Urla, 3. Sayfa
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