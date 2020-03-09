Urla'da arama yapılan otomobilde, 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
İzmir'in Urla ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 7 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 80 fişek ile 2 kasatura bulundu.
09.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:22
İzmir 'in Urla ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 7 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 80 fişek ile 2 kasatura bulundu.
Alınan bilgiye göre, Zafer Caddesi'nde durdurulan 06 KV 590 plakalı otomobilde polis arama yaptı. Aramada bagaj ve gizli bölmelerde 7 ruhsatsız av tüfeği, 80 fişek ile 2 kasatura ele geçirildi.
Otomobilin sürücüsü E.B, gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Zafer Caddesi'nde durdurulan 06 KV 590 plakalı otomobilde polis arama yaptı. Aramada bagaj ve gizli bölmelerde 7 ruhsatsız av tüfeği, 80 fişek ile 2 kasatura ele geçirildi.
Otomobilin sürücüsü E.B, gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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