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Urla'da Eğitime Destek

İzmir Yardımsevenler Derneği Kuşçular İlkokulu'nda hayırseverler tarafından yapımı gerçekleştirilen yelerin açılışı yapıldı.

13.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:45Urla'da Eğitime Destek

Açılış kurdelesini kesen Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can; "En büyük yatırım eğitme olan yatırımdır. Emeği geçenlere teşekkür ederim dedi.

Okula, Urla Eğitim Vakfı İclal sponsorluğunda sanat atölyesi, Urla Artı Beton Serdar Güldaş tarafından okulun bütün tuvaletleri yeniden yapıldı. Hayırsever Veli Aslı Ersöz ise okula Atatürk köşesi yaptırdı.

Eğitime her zaman destek olacaklarını bir kez daha vurgulayan Kaymakam Önder Can; "Eğitim her daim önceliğimiz olmuştur. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitimlerini sürdürmeleri için elimizden geleni yapacağız. Hayırseverlerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Aydın, Urla, Güncel

Kaynak: Bültenler

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