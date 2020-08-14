Urla'da fabrika kasasından altın çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde zeytinyağı fabrikasındaki kasadan altın hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

14.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:52

İzmir'in Urla ilçesinde zeytinyağı fabrikasındaki kasadan altın hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, Sıra Mahallesi Babacan mevkisindeki zeytinyağı fabrikasının kasasında bulunduğu belirtilen 300 Cumhuriyet altınının 5 Ağustos'ta çalınmasıyla ilgili çevredeki 44 güvenlik kamerasına ait yaklaşık 400 saatlik görüntüyü inceledi.

Olay yerinde keşif yapan 5 şüpheli tespit edildi.

Urla'da olduğu belirlenen zanlılardan S.K. (45) düzenlenen operasyonla yakalandı.

S.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Urla’da fabrika kasasından altın çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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