Urla'da Koronavirüs temizliği

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dünyada binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için ilçeyi baştan aşağı köpüklü suyla yıkadı, ilaçla dezenfekte etti.

Sabah erken saatlerde temizlik çalışmasına başlayan ekipler, insanların en yoğun olduğu alanları baştan aşağı dezenfekte etti. Ekipler, vatandaşların oturduğu bankları, bankamatikleri, pazaryerini, Sanat Sokağı ve caddeleri köpüklü suyla yıkayıp ilaçladı. Koronavirüs salgını geçesiye kadar temizlik ve ilaçlama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler