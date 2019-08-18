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Urla'da orman yangını

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter ve 14 arazözle müdahale ediliyor.

18.08.2019 16:02 Urla'da orman yangını
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter ve 14 arazözle müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Demircili Mahallesi yönüne ilerledi.
Yangına, 3 yangın söndürme helikopteri ve 14 arazözle müdahale ediliyor. Yangını söndürmek üzere çevre illerden takviye ekiplerin istendiği öğrenildi.
Urla Kaymakamı Önder Can, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi'nde tahliye çalışması başlatıldığını bildirdi.

Demircili, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: AA

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