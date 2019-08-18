Haberler» Güncel» Haber

Urla'da orman yangını

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter ve 14 arazözle müdahale ediliyor.

18.08.2019 17:35
Urla'da orman yangını
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter ve 14 arazözle müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Demircili Mahallesi yönüne ilerledi.
Yangına, 3 yangın söndürme helikopteri ve 14 arazözle müdahale ediliyor. Yangını söndürmek üzere çevre illerden takviye ekiplerin istendiği öğrenildi.
Urla Kaymakamı Önder Can, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi'nde tahliye çalışması başlatıldığını bildirdi.
Urla'da orman yangını

Demircili, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:09   Meteoroloji'den İmamoğlu'na yanıt
18:09   İZMİR Urla'da orman yangını çıktı -2
18:08   Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın acı günü
18:08   Eşme'de anız yangını
18:07   DHA İSTANBUL - METEOROLOJİ'DEN İMAMOĞLU'NA YANIT
18:06   Seydikemer Süper Enduro Yarışı yapıldı
18:06   Prof. Dr. Görmez'in acı günü