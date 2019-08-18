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Urla'da orman yangını çıktı -5
18.08.2019 21:13
Güncel
Kaynak: DHA
Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor
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