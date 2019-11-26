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Urla'da örnek karar: Eşine şiddet uygulayan erkek personelin maaşı eşine

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan kadınlar, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi, hep birlikte 'kadına şiddete hayır' dedi.

26.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:49Urla'da örnek karar: Eşine şiddet uygulayan erkek personelin maaşı eşine
İzmir'in ilçesinde yaşayan kadınlar, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi, hep birlikte 'kadına şiddete hayır' dedi. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "'Eşine şiddet uygulayan erkek personelin maaşının eşine verileceği' maddesinin konulmasıyla kadınlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

Urla ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde, Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, hep birlikte 'şiddete hayır' mesajı verdi.

"Gerek eğitim programlarımız, gerekse sosyal aktivitelerimiz ile kadınları güçlendirmek, şiddeti ortadan kaldırmak için mücadelemizi sürdürüyoruz" diyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Çalışmalarımızın merkezinde kadınların sosyal ve toplumsal statüsünün yükseltilmesi, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi yer alıyor. Ayrıca Tümbel-Sen ve Disk Genel-iş Sendikası ile yaptığımız sözleşmelerde; 'Eşine şiddet uygulayan erkek personelin maaşının eşine verileceği' maddesinin konulmasıyla kadınlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla kadınların günümüz koşullarında daha sağlam adımlarla ilerlemeleri, güncel meselelerin çözümünde söz sahibi olmaları ve hayatın her alanında özgür bir birey olmaları için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Urla Kadın Kooperatifi Başkanı Düriye Kayserilioğlu tarafından ise ortak basın bildirisi okundu. Kadınlar, daha sonra ise hep bir ağızdan 'kadına yönelik şiddete hayır' diyerek haykırdı.

Düzenlenen etkinlikte, kadınlar şiddeti protesto etmek için ayakkabı bıraktı. Bırakılan ayakkabıların, sosyal hizmetlere teslim edilip ihtiyaç sahibi kadınlara verileceği öğrenildi. Etkinliğin sonunda ise AKM'de açılan resim sergisi gezildi.

Etkinliğe ayrıca; Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un eşi Burcu Oğuz, Eğitmen Tülay Bayır, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Sağlam Baş, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Urlalı kadınlar katıldı. - İZMİR

Urla, Güncel

Kaynak: İHA

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