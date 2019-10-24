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Urla'da trafik kazası: 1 yaralı

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

24.10.2019 14:36Urla'da trafik kazası: 1 yaralı
İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ağaçlı Yol olarak da bilinen Mithatpaşa Caddesi'nde Emrullah Erdem yönetimindeki 35 AP 1142 plakalı otomobil, sollama sırasında kontrolden çıktı. Sol ön tekerleği kaldırıma çarpan araç, yolun ortasına devrildi.
AKS ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü otomobilden çıkarttı. Başını ön cama çarptığı belirtilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Ağaçlı, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: AA

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