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Urla'da üniversite öğrencileri yararına satranç turnuvası

İzmir'in Urla ilçesi Bademler Mahallesinde üniversiteyi kazanan gençler yararına satranç turnuvası düzenlendi.

17.08.2019 16:00
Urla'da üniversite öğrencileri yararına satranç turnuvası
İzmir'in Urla ilçesi Bademler Mahallesinde üniversiteyi kazanan gençler yararına satranç turnuvası düzenlendi.
Bademler Mahallesi Muhtarlığı ve Uni Bademler Topluluğu işbirliğinde yapılan Azmak Şenlikleri kapsamında köy meydanına satranç turnuvası organize edildi.
Köy sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği turnuvadan elde ediler gelir ise bu sene üniversiteyi kazanan mahalleli gençlere verildi.
Mahalle Muhtarı Kudret Kublay, Bademler'in köy tiyatrosuyla, kütüphanesiyle, oyuncak müzesiyle ilklerin köyü olduğuna dikkat çekerek, "Gençlerimiz de öncü bir girişim sağladılar ve Azmak Şenlikleri adı altında bir şenlik düzenlediler. Bundaki amaç gençlerimize bir burs, bir dayanışma olarak yardım etmek. Bizler de köyün gençlerine yardım etmek için öncüyüz." dedi.
Uni Bademler Topluluğu sözcüsü Cem Türkay da gelenekleri devam ettirmek için Azmak Şenliklerini yeniden hayata geçirdiklerini, konser ve spor etkinliklerinin planlandığı şenlikte satrancı da unutmadıklarını ifade etti.
Urla'da üniversite öğrencileri yararına satranç turnuvası

İzmir, Urla, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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