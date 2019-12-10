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Urla'da üreticiye destek

Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Urla'da fidan dağıtımına başlandı.

10.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:59Urla'da üreticiye destek

Kırsal kesimdeki üreticiyi desteklemek ve tarımsal çeşitliliği zenginleştirmek adına 'nın 14 mahallesi için ayrılan meyve fidanları Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürü Yener Kırmızı tarafından dağıtıldı. Dağıtım kapsamında, 50 üreticiye badem, ceviz ve satsuma mandalina cinsi toplam bin 110 adet meyve fidanı verildi.

İlçemiz bir tarım kenti ve biz yerel yöneticiler olarak çalışmalarımızı tarımın gelişmesi için sürdürüyoruz diyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz; "Ekonomide kalkınma kırsaldan başlar. İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmada üreticimizin, çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Projenin hedefinde, meyve üreticilerine dağıtılan fidanlar üretici kooperatifleri tarafından sözleşmeli üretimle doğrudan satın alınması hedefleniyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Burak Oğuz, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: Bültenler

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