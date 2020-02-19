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Urla'da virajda savrulan otomobil denize düştü: 1 yaralı

İzmir'in Urla ilçesinde virajda savrulan otomobilin denize düşmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

19.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:16Urla'da virajda savrulan otomobil denize düştü: 1 yaralı
'in ilçesinde virajda savrulan otomobilin denize düşmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre Ahmet Battal yönetimindeki 06 AD 6155 plakalı otomobil, Balıklıova Mahallesi'nin girişindeki virajda savruldu. Otomobil, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan aşağı denize düştü.
Battal'ı, derinliğin az olduğu bölgedeki otomobilinden, çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri çıkardı.
Battal, ilk müdahalenin ardından Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ahmet Battal, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: AA

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