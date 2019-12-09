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Urla'daki işletme rengarenk Atatürk heykelini kaldırıyor

İzmir'in Urla ilçesinde bir işletme bahçesindeki tepki çeken rengarenk Atatürk heykeliyle ilgili konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Belediyemizle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

09.12.2019 23:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:42Urla'daki işletme rengarenk Atatürk heykelini kaldırıyor
'in ilçesinde bir işletme bahçesindeki tepki çeken rengarenk Atatürk heykeliyle ilgili konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Belediyemizle uzaktan yakından ilgisi yoktur. İşletme sahibiyle görüştüm. 'Yanlış anlaşılmaları gördüm ve hemen heykeli kaldıracağım' dedi" diye konuştu.

Urla ilçesinde bir işletmenin bahçesindeki rengarenk Atatürk heykeli tepki çekti. Sosyal medyada heykelin belediye tarafından yaptırıldığı iddialarına değinen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, heykelin belediyeyle ilgisi olmadığını söyledi. Oğuz, "İlçemiz sınırları içindeki bir işletme, bahçesinde Atatürk heykeli yaptırmış. Belediyemizle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Asılsız ve kasıtlı haberleri üzüntüyle karşıladım. İşletme sahibiyle görüştüm. Kendisinin Atatürkçü olduğunu, bu heykelin estetik bir görünüm değerinde olduğunu düşünerek yaptığını söyledi. 'Yanlış anlaşılmaları gördüm ve hemen heykeli kaldıracağım' dedi. Urla Belediyemiz Atatürk cumhuriyeti çizgisinde halkıyla buluşarak başarılı hizmetlerine devam edecektir" şeklinde konuştu. - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Burak Oğuz, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: İHA

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