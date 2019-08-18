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Urla'daki orman yangını

İzmir'in Urla ilçesinde öğle saatlerinde çıkan ve Orman Bölge Müdürlüğünün 30 arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale etmeyi sürdürdüğü yangının, kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

18.08.2019 23:10 Urla'daki orman yangını
İzmir'in Urla ilçesinde öğle saatlerinde çıkan ve Orman Bölge Müdürlüğünün 30 arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale etmeyi sürdürdüğü yangının, kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.
Havanın kararmasının ardından helikopterle yapılan söndürme çalışmalarına ara verildi.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. Ekiplerin kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Öğle saatlerinde Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Demircili Mahallesi yönüne ilerlemiş, yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi tahliye edilmişti.

Demircili, İtfaiye, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: AA

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