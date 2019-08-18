Haberler» 3. Sayfa» Haber

Urla'daki yangına belediye başkanı da müdahale etti

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da ekiplerle birlikte yangına müdahale etti.

18.08.2019 18:28 Urla'daki yangına belediye başkanı da müdahale etti
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da ekiplerle birlikte yangına müdahale etti. Urla'daki yangının yanı sıra Gaziemir ilçesinde çıkan yangına müdahale de devam ediyor.

Öğlen saatlerinde İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangının soğutma çalışmaları sürerken, peş peşe Urla ve Gaziemir ilçelerindeki ormanlık alanlarda da yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle yangın bölgelerini denetledi ve son durum hakkında bilgi verdi. İki ilçedeki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Gaziemir Tırazlı Mahallesinde 13 dozer, 109 arazöz ve 5 helikopter kullanıldı. Urla'daki yangına müdahalede ise bir dozer, 30 arazöz ve 5 helikopter kullanıldı. İlçedeki yangına, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da ekiplerle birlikte müdahale etti.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Urla Yağcılar ve Demircili bölgesinde çıkan yangına ilk dakikadan itibaren ekiplerle müdahale ettik. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra 5 yangın söndürme helikopteriyle de yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu an yangın Menengeç Koyu'na doğru devam ediyor. Yangınla mücadele araçlarının ulaşımını kolaylaştırmak için mümkün mertebe Demircili, Yağcılar bölgesine giden yolları kullanmayalım" dedi. - İZMİR

Burak Oğuz, İzmir, Urla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:21   Başkent'te zehirlenen 3 köpek telef oldu
19:20   Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi
19:19   Gelinini öldürüp intihara kalkıştı
19:12   Unkapanı alt geçidinde krize giren evsizin imdadına sağlık ekipleri yetişti
19:06   (ÖZEL) Unkapanı Alt Geçidi başka bir evsize daha mezar oluyordu
19:04   Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü
19:02   Menemen'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon